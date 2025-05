Dans une interview accordée à Wiwsport, Cheikh Sidy Ba, directeur technique du Jaraaf de Dakar, dernier club sénégalais à avoir atteint la phase de groupes de la Coupe de la CAF, a exprimé sa surprise et son inquiétude face à la décision de l’État de retirer son financement pour les compétitions interclubs. Selon lui, cette mesure risque de pénaliser les clubs sénégalais déjà en difficulté financière et de nuire à l’image du football local.

Comment avez-vous réagi à la décision de l’État de retirer son financement des compétitions interclubs ? Est-ce une surprise pour vous ?

Ça a été une grosse surprise pour moi, car je pense que personne ne s’attendait à cette décision. Avec toutes les difficultés que vivent nos clubs sénégalais, prendre une telle mesure revient à les enfoncer davantage. À la base, je voulais juste évoquer les défis auxquels nos clubs font face dans les compétitions interclubs, mais aujourd’hui, pour moi, cette décision ne peut pas être prise à la légère. Un ministre qui prend en charge 30 billets d’avion par déplacement, ce n’est vraiment pas un effort énorme, et cette suppression tombe très mal. C’est une décision à revoir.

Combien l’État a-t-il pu allouer au Jaraaf de Dakar pour son parcours en Coupe CAF cette année ?

Il faut que les gens comprennent que l’aide de l’État n’est pas si énorme que ça. Prendre en charge 30 billets d’avion par déplacement représente un budget de 20 à 30 millions maximum, ce qui n’est pas un gros effort pour un État. L’État a largement les moyens de supporter cette charge pour soulager nos clubs. Il faut préciser que, lors de notre parcours en Coupe CAF, l’État ne couvrait que les billets d’avion, tandis que toutes les autres dépenses étaient à la charge du club.

Avec cette décision, quel impact pensez-vous qu’elle aura sur les clubs qui représentent le Sénégal ?

L’impact de cette décision est énorme, non seulement sur les clubs, mais aussi sur le football local. Actuellement, les clubs vont se poser la question de l’intérêt de remporter la Coupe du Sénégal, car s’ils gagnent, ils risquent de ne même pas pouvoir représenter le pays en Afrique. Aujourd’hui, un club qui veut jouer en Afrique doit assumer tous les frais : l’hôtel, les déplacements sur place, le séjour chez l’adversaire… et beaucoup de clubs n’en ont tout simplement pas les moyens. Déjà, ils font face à de grosses difficultés financières, certains peinent même à payer les salaires mensuels des joueurs. Ajouter le coût des billets d’avion ne fera qu’aggraver la situation.

À terme, on risque de voir des clubs champions du Sénégal ou vainqueurs de la Coupe du Sénégal déclarer forfait pour les compétitions interclubs, faute de moyens. Cela aura un impact négatif sur notre football local et sur l’image du pays. Si l’on apprend que les clubs sénégalais renoncent à ces compétitions juste parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer les billets d’avion, cela nuira à notre réputation. Ce n’est pas bon pour notre football. Il faut revoir cette décision et trouver un juste milieu pour le bien de nos clubs et du football sénégalais.

