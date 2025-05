Les Lionceaux du Sénégal poursuivent leur préparation pour la Coupe d’Afrique des nations U17 avec un autre match important ce jeudi face au Maroc, à 18 h 30 GMT, au complexe Mohamed VI.

Après leur impressionnante victoire 5-0 contre la Zambie, où Sidi Barham Ndiaye, auteur d’un doublé, Cheikhouna Sane, Mohamed Faye, et Baytir Fall ont inscrit les buts, les jeunes joueurs de Pape Ibrahima Faye affrontent l’hôte de la prochaine CAN U17, prévue du 30 mars au 19 avril 2025. Ce match, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée du tournoi, permettra aux deux équipes, finalistes de la dernière édition de la CAN, de se mesurer avant le début de la compétition continentale. En parallèle, le Maroc a fait match nul 0-0 contre l’Égypte lors de son premier match.

wiwsport.com