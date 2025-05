Ce weekend se déroule la septième journée du National 1 Masculin, marquant la fin de la phase aller. Des équipes telles que la JA, l’ASCVD et l’AS Douanes pour conclure joliment la première moitié de la saison, l’UGB pour maintenir le rythme et le DUC en phase de reprise.

La Jeanne d’Arc de Dakar, en pleine forme avec cinq triomphes consécutifs, cherchera probablement à conclure cette première moitié de saison sur une note positive. Leader de la poule A, la vieille dame se mesurera au promu ABAZ (3ᵉ), qui a triomphé lors de son dernier affrontement contre l’US Rail. La formation de Zac Mbao affiche un bon début de saison avec un bilan équilibré de trois victoires et trois défaites. En raison de ses récentes performances, la JA est considérée comme la favorite pour ce match. Cependant, ABAZ a également le potentiel de surprendre, promettant un affrontement captivant entre deux équipes qui suivent une trajectoire positive.

L’ASC Ville de Dakar, détentrice du titre et deuxième du groupe A, cherchera également à imiter la JA en achevant cette première phase de manière éclatante. Après avoir subi une défaite contre Jeanne d’Arc lors de la cinquième journée, l’ASC Ville a su rebondir le week-end dernier en triomphant sur Louga Basket Club lors de la sixième journée. Les municipaux se mesureront à l’ASCC Bopp (5ᵉ), une formation en difficulté suite à sa lourde défaite lors de la dernière journée (J6) face à la JA. Il est attendu que les joueurs de Libasse Faye gagneront logiquement ce match contre les Boppois, dont les performances sont irrégulières.

L’AS Douanes, championne en 2023 et qui se retrouve en tête du classement dans la poule B, cherchera également à remporter la victoire pour affirmer sa position de leader. Les Gabelous affronteront l’autre promu, la RS Yoff (6e), qui vient de subir une défaite lors du dernier match (J6) face à GBA. Depuis sa défaite lors de la troisième journée face à l’UGB, Douanes n’a plus connu de défaite et a enchaîné trois victoires consécutives. Ces résultats démontrent la valeur des joueurs dirigés par Mamadou Gueye. Cependant, les Yoffois devront vraiment se battre pour réaliser leur objectif principal : le maintien. Cet objectif ne semble pas encore garanti durant cette première moitié de saison, étant donné qu’ils ont enregistré seulement deux victoires et quatre défaites jusqu’à présent.

L’UGB (2ᵉ) est l’invité surprise de cette première partie de saison, avec déjà cinq succès et une seule défaite. Ils sont la seule équipe à avoir triomphé de l’AS Douanes. Les Nordistes accueilleront à Saint-Louis Guédiawaye Basket Academy (3ᵉ). Ce sera une rencontre entre deux équipes ayant des performances identiques en championnat, qui se classent l’une derrière l’autre. L’équipe qui perdra sera vouée à l’échec. Depuis leur défaite en championnat lors de la 2ème journée face à l’AS Douanes, le 18 janvier dernier, les Académiciens ont réussi à rester invaincus.

Le DUC, qui se classe quatrième, a été défait contre toute attente par l’USPA, qui est dernier dans la poule B et avait subi cinq défaites consécutives. Maintenant, ils doivent éviter toute erreur pour ne pas se faire distancer par les trois équipes en tête. Les étudiants rencontreront une autre équipe en difficulté, à savoir l’USCT Port, qui se trouve avant-dernière (7ᵉ) avec un bilan de cinq défaites et une victoire, vaincue lors de la dernière rencontre par l’AS Douanes. Bien que les Portuaires soient accessibles aux étudiants, il est tout de même important de ne pas brûler les étapes, étant donné la performance décevante récente de DUC contre l’USPA.

Le programme de la 7e journée du N1 Masculin

Vendredi 21 Février 2025

Stadium Marius Ndiaye

16H30 : RS Yoff v AS Douanes

18H00 : USPA v ASFA

19H30 : UCST Port v DUC

Samedi 22 Février 2025

17H30 : Mermoz BC v US Rail

19H15 : ASCC Bopp v ASCVD

Ziguinchor

17H00 : ASUC Sports v Louga BC

Saint-Louis

17H00 : UGB v GBA

Dimanche 23 Février 2025

Stadium Marius Ndiaye

19H30 : ABAZ v JA

