L’ancien sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, serait en discussion avec la Libye selon Sport News Africa.

🇱🇾Aliou Cissé est en pourparlers pour devenir le sélectionneur de la Libye. L'ex-coach du Sénégal se trouve actuellement à Benghazi à l'occasion de l'inauguration du nouveau stade, où des discussions sont en cours avec les responsables de la fédération. pic.twitter.com/782dSc14zO — Sport News Africa (@snewsafrica) February 20, 2025

À la recherche d’un nouveau sélectionneur pour relancer son équipe nationale en difficulté depuis de nombreuses années, la Libye serait actuellement en discussion avec Aliou Cissé, selon des informations de Sport News Africa. Le technicien sénégalais de 48 ans est sans poste depuis son éviction à la tête des Lions du Sénégal en octobre dernier, remplacé par Pape Thiaw.

Toujours selon Sport News Africa, Cissé se trouverait actuellement à Benghazi pour assister à l’inauguration du nouveau stade située dans la ville. Des discussions auraient été engagées entre El Tactico et la Fédération de Libye de football. À rappeler que les Chevaliers de la Méditerranée n’ont plus joué la CAN depuis 2012 et ne seront donc pas au Maroc, en 2025.

Aliou Cisse! Looks like he's the next head coach of Libya!! 🇱🇾🇸🇳 #BenghaziStadium pic.twitter.com/TLGUlwep2U — LibyanFootball (@LibyanFootball3) February 20, 2025

