Réunis ce matin avec le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG), les promoteurs de lutte ont pris plusieurs engagements concernant l’organisation des combats à venir. Parmi les points essentiels abordés figurent les horaires des combats, la gestion des billets, l’encadrement des face-à-face et la question cruciale de la couverture sécuritaire.

Un démarrage plus cadré des combats

À l’issue de cette réunion, Moustapha Kandji, porte-parole du CNG, a annoncé que les combats préliminaires débuteront à 16h30 et que le grand combat devra impérativement commencer avant 19h. Une mesure qui vise à mieux structurer le déroulement des événements et éviter les retards prolongés souvent observés dans l’arène.

Capacité d’accueil et contrôle strict des billets

Un autre point majeur de cette rencontre concerne la capacité de l’Arène nationale, fixée à 22 000 places. Moustapha Kandji a rappelé que le CNG exerce un droit de regard sur la billetterie et interdit aux promoteurs de dépasser ce quota. « Le CNG a un droit de regard et n’autorise pas les promoteurs à produire plus de 22 000 billets. Nous contrôlons cela avant et pendant l’événement. Si nous constatons que le stade est plein, nous en informons la police et nous arrêtons immédiatement la vente aux guichets. Les portes sont ensuite fermées. » Cette décision vise à éviter le surnombre et les incidents liés à l’affluence dans l’arène.

Des face-à-face sous haute surveillance

Les autorités sportives veulent aussi plus de discipline lors des face-à-face entre lutteurs. Désormais, aucun lutteur engagé ne pourra être accompagné, une mesure prise pour faciliter le travail des forces de l’ordre et éviter tout débordement avant les combats.

Une inquiétude sur la tenue des combats ce week-end

Un des sujets les plus préoccupants évoqués lors de cette réunion concerne la décision du ministère de l’Intérieur de suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte. Cette circulaire, qui met en péril le bon déroulement des événements, est actuellement au centre des discussions entre l’État et le CNG. Moustapha Kandji a exprimé l’espoir d’une issue favorable, soulignant que le CNG est un démembrement de l’État et qu’un accord pourrait être trouvé pour lever ces restrictions.

En attendant une décision officielle, les combats prévus jusqu’au week-end prochain restent incertains, laissant planer le doute sur la tenue des affiches attendues par les amateurs de lutte.

