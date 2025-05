Le Sénégal est l’un des cinq pays sélectionnés par la FIFA dans le cadre de son projet pilote de programme de développement des talents (TDS). Après une analyse approfondie du football sénégalais entre 2021 et 2023, le pays entre désormais dans une phase d’accompagnement et de structuration visant à optimiser la formation des jeunes talents.

D’après Mayacine Mar, Directeur Technique National (DTN) de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), ce projet s’appuie sur les conclusions d’une étude approfondie menée par la FIFA sur le football local, la formation des entraîneurs, les académies, les talents et les compétitions de jeunes. À l’issue de cette analyse, cinq pays ont été sélectionnés dans le monde, dont le Sénégal et le Maroc pour l’Afrique, ainsi que trois pays dans d’autres continents. L’objectif principal est d’accompagner et structurer les académies pour en faire des pôles d’excellence capables de produire des joueurs de haut niveau. “Nous devons gagner des Coupes du Monde, aussi bien en seniors qu’en petites catégories, et cela passe par une formation adaptée”, explique Mayacine Mar. « Les académies jouent un rôle clé dans ce processus, car elles offrent des infrastructures modernes, un suivi éducatif et médical, ainsi qu’un encadrement technique de qualité ».

L’un des axes forts du projet est l’amélioration de la compétitivité des joueurs, aussi bien à travers le financement des compétitions que par le renforcement de la qualité de la formation des éducateurs. La FIFA prévoit également de structurer et d’améliorer les académies existantes afin que certaines d’entre elles puissent être labellisées FIFA, devenant ainsi des académies internationales de référence. Dans cette optique, il est primordial de définir clairement ce qu’est une académie et de mettre en place un système de catégorisation adapté au Sénégal. Le séminaire permettra aux acteurs du football sénégalais d’échanger sur cette question cruciale.

Vers une structuration et vision commune sur l’identité de jeu sénégalaise et compétition des jeunes

Outre la formation, la structuration des compétitions est un enjeu majeur. A l’issue des échanges, la DTN souhait établir un cadre clair pour les compétitions entre académies, en déterminant les catégories d’âge les plus stratégiques. « Il y a aussi l’aspect compétition. Que faut-il faire pour mettre en place comme tournoi entre les académies ? Sur quel format U13, U14, U15 ou U16 ? Sachant aujourd’hui que la Coupe du Monde se jouera tous les ans donc la Coupe d’Afrique, notre priorité est de travailler sur les U14et U16 pour avoir une relève et être prêt chaque année. On échangera avec les académies pour connaitre les priorités. Nous devons travailler pour ces 5 prochaines années à ce que le Sénégal participe à toutes les CAN et la Coupe du Monde. C’est possible parce que nous avons les joueurs, les formations, et les structures de qualité » a souligné le patron des techniciens du football sénégalais.

L’un des défis de la DTN est de créer une synergie entre la Fédération et les académies afin d’établir un programme de formation commun. “Nous devons travailler ensemble, entraîneurs, directeurs d’académies et la DTN, pour définir une identité de jeu propre au Sénégal. Quel type de joueur voulons-nous former ? Quel est notre ADN footballistique ?”, s’interroge le DTN qui en fait un débat prioritaire dans les échanges lors du séminaire. L’idée est de bâtir une philosophie de jeu cohérente et uniforme, qui permettra aux jeunes joueurs sénégalais de s’intégrer plus facilement dans les équipes nationales et de rivaliser avec les meilleures nations du monde.

L’intégration du football féminin dans les académies

Le projet de la FIFA ne concerne pas uniquement le football masculin. La FSF souhaite également favoriser le développement du football féminin en intégrant des équipes féminines dans les académies, à l’image de Dakar Sacré-Cœur. “Si nous appliquons aux filles les mêmes méthodes qu’aux U15 et U17 garçons, nous pourrons assurer une relève compétitive pour les futures compétitions”, affirme Mayacine Mar.

Grâce au soutien de la FIFA, le Sénégal dispose aujourd’hui d’un cadre stratégique clair pour renforcer son football de formation. Ce projet ambitieux, basé sur l’amélioration des académies, la structuration des compétitions et la définition d’une identité de jeu nationale, pourrait faire du pays une référence en matière de développement des jeunes talents. L’objectif ultime est d’assurer une présence constante du Sénégal sur la scène internationale, tant en catégories jeunes qu’en seniors.

wiwsport.com