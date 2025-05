Le Sénégal poursuit sa dynamique de structuration et de développement du football avec un séminaire de formation dédié au renforcement des systèmes d’académies. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement des Talents (TDS) de la FIFA (2023-2026), un projet ambitieux visant à renforcer la compétitivité des équipes nationales à travers des académies performantes.

Pendant deux jours, les participants vont échanger sur plusieurs thématiques essentielles pour optimiser la formation des jeunes joueurs. L’objectif est clair : produire davantage de talents locaux pour alimenter les équipes nationales de jeunes et, à terme, renforcer l’équipe nationale A. La première journée a permis aux responsables d’académies (23 structures étaient présentes au jour 1) de comprendre la définition d’une académie de football, sa catégorisation au Sénégal, ainsi que les facteurs clés de succès des meilleures académies à l’échelle internationale. Le deuxième jour sera consacré à des sujets plus techniques, notamment l’identification des talents, la structuration du système de compétition pour les jeunes, ainsi que le développement des joueurs à travers un coaching et une formation adaptée à leur progression.

Le Sénégal fait partie des cinq pays retenus par la FIFA pour son projet pilote de système d’académies, aux côtés du Maroc, de la Corée du Sud, de la République tchèque et du Chili. Dans ce cadre, quatre experts de la FIFA ont séjourné dans le pays en décembre dernier pour évaluer les structures existantes. Ils ont notamment visité Diambars, Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur (DSC), trois académies de référence au Sénégal qui feront les présentations de leur modèle d’organisation.

« Ce projet vise à accompagner et ensuite donner plus d’organisation et visibilité aux académies. Egalement surtout à les aider à former des joueurs de haut niveau. Aujourd’hui, nous devons gagner des coupes du monde en seniors comme en petites catégories. Et forcément, cela passe par la formation de joueurs de haut niveau. Il faut qu’on trouve l’espace et la formation qui sied à cela. Aujourd’hui, les académies sont les structures les plus appropriées pour fournir ces joueurs de haut niveau. D’autant plus qu’elles ont les infrastructures, prennent en compte les études, l’hébergement, l’aspect médical et offre un entrainement de qualité par la qualité des formateurs » a déclaré le directeur technique national Mayacine Mar.

Parmi ces experts, Anthony Baffoe, responsable du TDS pour le Sénégal, le Maroc, l’Égypte et le Burkina Faso, et David Pauwels, manager du projet de système d’académies, vont jouer un rôle clé dans l’encadrement du séminaire. Ce dernier a expliqué le but de ce projet. « C’est la première fois que l’on fait cela au Sénégal. C’est pour connecter les acteurs du football. L’objectif c’est aussi d’améliorer le système des académies au Sénégal et le lien entre la Fédération, les clubs et les académies. Au Sénégal il y a beaucoup de potentiel, il y a déjà beaucoup de succès sur les résultats maintenant c’est la fondation, les structures qu’on va améliorer. Donc, nous pensons avec aussi FIFA et Anthony Baffoe le TDS Lead, qu’il y a beaucoup de potentiel à développer et créer le lien entre les écoles de foot, les académies et les centres de formation. » Il annonce un deuxième séminaire en fin d’année.

Le Programme de Développement des Talents de la FIFA, initié en 2020-2021, repose sur une analyse approfondie de 225 associations membres et 864 académies à travers le monde. Aujourd’hui, 180 associations participent activement à ce programme, avec 651 projets déjà financés pour favoriser l’émergence de nouveaux talents. L’ambition de ce projet est de donner à chaque talent une chance, en structurant et en soutenant les académies locales pour favoriser la compétitivité du football mondial. À travers un programme d’expertise, de formation, d’éducation et d’échanges de connaissances, la FIFA veut offrir aux jeunes joueurs des infrastructures et un encadrement leur permettant d’atteindre le plus haut niveau.

Grâce à ce séminaire et à l’engagement de la FIFA aux côtés de la FSF, le Sénégal continue de structurer son football de formation pour mieux préparer l’avenir. Avec un système d’académies performant, les Lions de demain pourront émerger au sein des clubs locaux avant de briller sur la scène internationale. Un projet qui s’inscrit dans la continuité des succès récents du football sénégalais et qui renforce l’ambition du pays d’être une référence en Afrique et dans le monde.

