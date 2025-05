Les Lionceaux n’auraient pas pu rêver meilleur départ. Invité au tournoi international au Maroc pour peaufiner sa préparation en vue de la prochaine CAN U17, le Sénégal a frappé fort d’entrée en écrasant la Zambie 5-0 cet après-midi.

Sidi Barham Ndiaye a rapidement ouvert la marque avant de s’offrir un doublé, mettant son équipe en confiance. Mohamed Faye a poursuivi le festival offensif avec un troisième but, avant que Cheikhouna Sane et Baytir Fall ne viennent alourdir le score. Une entrée en matière parfaite pour les Lionceaux de Pape Ibrahima Faye, qui se préparent pour la CAN U17, prévue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Logé dans le groupe C, le Sénégal affrontera la Gambie, la Tunisie et la Somalie lors de la phase de poules. Prochaine étape pour les Lionceaux, un affrontement face à l’Égypte, ce samedi 20 février à 18 h au complexe Mohamed VI.

