Devenu incontournable dans l’arène, Franc ne doit sans doute son succès qu’à son talent, son fougue et sa témérité. Mais le « Ndiago Or » est un lutteur blindé mystiquement par son cercle d’amis.

En prenant le dessus sur Ama Baldé ce dimanche, Franc a définitivement mis tout le monde d’accord. Le lutteur des parcelles assainies poursuit ainsi sa série d’invincibilité ramenant son total à quatorze victoires. Médaillé d’or au drapeau du Chef de l’Etat, Champion du tournoi de la CDEAO et plusieurs fois champion lors des tournois de lutte simple au terrain Gaal Gui ou à Adrien Senghor, Émile François Gomis a donc su se faire une place de choix en lutte avec frappe où d’habitude les meilleurs lutteurs en lutte simple ne parviennent pas à briller.

Mais nous savons tous que la lutte sénégalaise à ses réalités. Franc a beau être un monstre physiquement et un grand technicien, il ne saurait faire carrière dans l’arène sans une protection mystique à la hauteur de ses ambitions. Et il a confié ce rôle à des hommes réputés à la tâche et qu’il connaît bien.

Des champions en mbappat devenus ses génies protecteurs…

C’est le cas de Louis Thior alias « Mbalka Maack », d’Edouard Dimlé Diokh ou encore de Laye Ndiambor ex champions en mbappat simple mais qui n’ont pas su reproduire dans l’arène leurs exploits réalisés en lutte simple. Seréres et purs produits de la lutte traditionnelle, ils s’y connaissent bien en matière de mysticisme. C’est donc eux qui gèrent l’aspect mystique du « Ndiago Or » qui a fait ses classes en mbappat à Jaol et dans les îles sérères.

Les futurs adversaires de Franc sont donc avertis. Ils leur sera difficile de vaincre Franc dans ce domaine maîtrisé à la perfection par l’entourage du lutteur de Jambaar Wrestling Academy.

Wiwsport.com