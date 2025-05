Le Cameroun a saisi la Confédération Africaine de Football (CAF) après des accusations de fraude sur l’âge émises par la République Centrafricaine. La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), dirigée par Samuel Eto’o, a dénoncé ces allégations et défendu l’éligibilité de ses joueurs.

Le Cameroun a frappé fort lors du tournoi UNIFFAC qualificatif pour la CAN U17 Maroc 2025 en s’imposant 9-0 contre la République Centrafricaine. Cependant, cette victoire a été entachée par des accusations de fraude sur l’âge formulées par le staff centrafricain. Après cette lourde défaite, le sélectionneur adjoint centrafricain, Jean-Louis Botekahe, a mis en cause l’éligibilité des joueurs camerounais en déclarant que « ce sont de vieux joueurs ». Son collègue Dertin Boulengue a également exprimé des doutes en comparant les adversaires à des « papas ». Ils remettent en question la fiabilité des tests IRM, affirmant qu’ils auraient été réalisés par des médecins camerounais.

Face à ces accusations, la FECAFOOT a publié un communiqué officiel pour dénoncer ces propos jugés « mensongers et diffamatoires ». Elle rappelle que les tests d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), validés par la CAF, ont été réalisés sous la supervision d’experts indépendants de l’UNIFFAC. En réponse, la FECAFOOT a annoncé la saisine de la CAF afin que ces déclarations soient examinées et que des sanctions éventuelles soient envisagées. L’affaire est désormais entre les mains de la CAF, qui devra statuer sur ces accusations et sur d’éventuelles mesures à prendre.

