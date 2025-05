Proche collaborateur du roi des arènes, Mansour Ba a mis une croix sur une troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Modou Lô. Pour lui ce combat n’est plus à l’ordre du jour.

Il y’a quelques semaines encore, des révélations avaient été faites sur des négociations très avancées qui ont eu pour la tenue d’un troisième duel entre Balla Gaye et Modou Lô. Mais il semblerait que cela soit désormais une vieille affaire pour le camp du roi des arènes.

Selon Mansour Ba qui se prononçait sur Jambaar News, le tombeur de Siteu n’est plus dans les dispositions de se frotter à nouveau au lion de Guédiawaye. Et même s’il ne l’a pas ouvertement dit, ce choix serait une façon de laisser le champ libre à Franc de se mesurer au Fils de Double Less.

« Je ne pense pas que ce combat puisse se tenir à nouveau. La fenêtre d’un troisième combat entre Modou Lô et Balla Gaye était ouverte, mais elle s’est désormais refermée et je suis bien placé pour le dire. J’avais dit que sport il ne faut jamais dire jamais mais je crois que cette fois-ci Modou va continuer dans sa logique de n’affronter que les jeunes » a souligné le patron de Jambaar Productions.

