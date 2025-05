Pour ses débuts à l’Ares Fighting Championship, le combattant sénégalais Moustapha Diakhaté a réalisé un très grand exploit ce vendredi soir.

L’Adidas Arena de Paris a été le théâtre de la victoire incroyable de Moustapha Diakhaté pour ses débuts à l’Ares Fighting Championship. Le puissant « Baye Fall » a expédié son adversaire camerounais Derrick Sokoundjou dès le premier round.

Grâce à sa puissance, Diakhaté est vite allé à l’attaque en enchaînant avec des coups pour l’emporter par TKO. Une succès clair et limpide qui témoigne de l’ambition de l’athlète sénégalais dans les arts martiaux mixtes.

« Je commence ma carrière professionnelle et j’ai signé chez Ares car je sais que dans ma catégorie (-93 kg) il y’a du challenge à relever. Je veux montrer ce que je sais faire et je sais que j’en suis capable. Je vais reprendre mes entraînements dès lundi et allons y pour la suite » a-t-il commenté après son combat.

QUEL KOOOOO 🤯🤯🤯 ! Magnifique victoire de Moustapha Diakhaté 👏#ARES29 pic.twitter.com/qQuiwxxVxJ — ARES Fighting Championship (@ares_fighting) February 14, 2025

