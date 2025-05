Après deux succès en Ligue 1, Habib Bèye et le Stade Rennais sont tombés. Le nouvel entraîneur breton n’a pu que constater le revers de sa formation, battue 0-2 sur sa pelouse par Lille dimanche. Rennes a craqué dans les dernières minutes après avoir été réduit à dix.

Le Stade Rennais d’Habib Bèye douché. Pour son troisième match sur le banc du club breton, l’ancien défenseur international sénégalais a connu une première défaite face à Lille au Roazhon Park ce dimanche soir (0-2). Le revenant Nabil Bentaleb a débloqué la situation pour le LOSC dans les dix dernières minutes, avant que Chuba Akpom n’enfonce le clou. Ce revers replonge Rennes qui reste à la 13e place avec 23 points.

Rennes a fini par craquer

D’entrée, le Stade Rennais a voulu faire le jeu et a tenté de dominer la partie. Mais Lille a rapidement réagir, confisquant le ballon et se bénéficiant de quelques situations. Dans une première période ouverte, les Dogues pensaient pouvoir prendre l’avantage juste avant la pause. C’était compter sans Brice Samba qui a stoppé net un penalty de Chuba Akpom (44e). De quoi envoyer les deux équipes aux vestiaires avec un score de 0-0.

La seconde période promettait un beau combat entre une équipe en quête de certitudes et une autre en quête de rebond. Dominés, les hommes d’Habib Bèye ont longtemps cru pouvoir accrocher un résultat positif. Mais à 10 contre 11 après l’expulsion de Wooh (74e), l’affaire devenait de plus en plus compliquée. Lille a insisté et a finalement faut sauter le verrou de Samba. Nabil Bentaleb, de retour après huit mois d’absence pour des problèmes cardiaques, a débloqué la situation (80e). Puis l’insistant Chuba Akpom a mis Rennes à terre (86e).

