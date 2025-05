Ce samedi, la 6ᵉ journée du National 1 Masculin s’est déroulée au stadium Marius Ndiaye et dans certaines zones. Tous les clubs suivants ont gagné leurs matchs : la Jeanne d’Arc, l’ASC Ville de Dakar, ABAZ et l’UGB.

Après sa défaite initiale par forfait face à ASUC Sports (J1), la Jeanne d’Arc a triomphé avec éclat dans tous ses matchs suivants. Ce samedi, la vieille dame a une fois de plus retrouvé ses bonnes habitudes en battant l’ASCC Bopp lors d’un match parfaitement contrôlé. Cette victoire supplémentaire va renforcer la perception actuelle de la forte performance de la JA, qui se retrouve logiquement en tête du groupe A. Les Boppois, après leur récent triomphe à Ziguinchor contre l’ASUC, retombent une fois de plus une semaine plus tard et occupent la quatrième position.

L’ASC Ville de Dakar, le champion actuel, a également remporté son match, retrouvant ainsi le goût de la victoire à l’extérieur. Les protégés de Libasse Faye ont réussi à vaincre Louga Basket Club, une équipe qui était à leur portée, malgré le fait qu’elle jouait sur son propre terrain. Cette cinquième victoire de la saison sera bénéfique pour les champions en titre et contribuera à restaurer leur confiance. L’ASCVD occupe la seconde position au sein du groupe A. Bara Ndiaye a été le joueur ayant marqué le plus de points lors de la rencontre, avec un total de 16 points et 1 rebond. Bien que Louga BC ait subi une défaite, il conserve néanmoins sa position de troisième place.

Le promu ABAZ a également goûté au succès ce weekend. Suite à une défaite lors de la dernière rencontre (J5) face au Mermoz Basket Club, l’équipe de Zac Mbao a obtenu sa troisième victoire de la saison à l’extérieur contre l’US Rail. Cette réussite offre à ABAZ une montée de quelques positions au classement, le plaçant désormais en cinquième position. Les choses se corsent pour les cheminots avec cette cinquième défaite en six matches. De plus, ils se situent à la huitième et ultime position du classement.

Et pour conclure dans le groupe B, l’UGB maintient la cadence avec sa cinquième victoire de la saison. Les étudiants ont réussi à surmonter les soldats de l’ASFA qui avaient triomphé lors de leur dernière rencontre (J5) contre l’USCT Port. Ainsi, le club du Nord enregistre un second triomphe consécutif après avoir subi sa première défaite lors de la quatrième journée face au DUC. Actuellement, l’UGB se positionne temporairement au deuxième rang, juste derrière GBA. L’ASFA, qui ne maintient pas toujours une constance dans ses bons résultats, descend d’un rang et se classe maintenant en cinquième position.

