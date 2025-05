Une patte gauche qui fait mouche. Pape Gueye, buteur contre le Real Valladolid il y a deux semaines, a marqué son deuxième but de la saison en LaLiga en ouvrant le score pour Villarreal dans le derby contre Valence. Le milieu de terrain sénégalais a enroulé une frappe imparable pour Giorgi Mamardashvili.

Expulsé lors du match aller (1-1), Pape Gueye arrivait sans doute dans son deuxième Derbi de la Comunicat avec l’envie de pendre sa revanche sur lui-même. Et le moins que l’on puisse dire est que le milieu de terrain sénégalais de 26 ans est en train de réussir sa mission. Grâce à lui, Villarreal mène 1-0 à la pause face à Valence.

L’ancien joueur du Havre AC et de l’Olympique de Marseille a ouvert le score après un peu plus d’une demi-heure de jeu (32e). Suite à une belle combinaison avec Nicolas Pepé et Yeremy Pino, Gueye a enchaîner une frappe enroulée dans le sens de la course qui ne laisse aucune chance au gardien géorgien Giorgi Mamardashvili.

