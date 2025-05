La Fédération Sénégalaise de Handball (FSHB) a effectué le tirage au sort du championnat d’Elite de handball pour la saison 2024-2025 ce samedi 15 janvier. Les groupes pour les équipes masculines et féminines sont désormais connus.

L’ASFA, qui a remporté le titre de la saison précédente, se retrouve dans la poule B aux côtés de la Jeanne d’Arc, de l’ISEG Sports, du Saltigué, de l’UGB et du Kaffrine Handball Club. Après leur triomphe exceptionnel lors de la saison précédente, l’attente est forte pour le retour des militaires dans la nouvelle saison.

Le groupe A comprend des équipes telles que le DUC (détenteur de la coupe du Sénégal), Diourbel HBC, l’US Rail Cheminots, Tamba Handball Club, l’US Gorée et le Jaraaf de Dakar. Chaque poule se compose de six équipes.

Dans la catégorie féminine, les détentrices du titre Disso sont placées dans la poule A, où elles se retrouvent avec le DUC, Djadji Sarr, Diourbel, l’US Rail et l’UCAD. Quant au groupe B, il est composé du Golf HBC, Diamono HBC, vainqueur de la Coupe du Sénégal, l’UGB, l’ISEG Sports, Toubacouta et Kaffrine HBC. À l’instar des équipes masculines, chaque groupe comprend six formations.

Le championnat se fera avec des matchs aller et retour. Les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés. En quart de finale, les équipes qualifiées premières recevront.

Voici la composition des poule chez les hommes

Poule A : DUC-Diourbel-US Rail-Tamba HBC-US Gorée-Jaraaf

Poule B : ASFA-JA-ISEG Sports-Saltigué-UGB-Kaffrine HBC

Voici la composition des poules chez les filles

Poule A : Disso-DUC-Djadji Sarr-Diourbel-US Rail-UCAD

Poule B : Golf HBC-Diamono-UGB-ISEG Sports-Toubacouta-Kaffrine HBC

