La milieu de terrain de l’OM, absente lors des deux derniers rassemblements, a été rappelée avec les Lionnes pour le premier tour des éliminatoires pour la CAN Féminine 2026, à l’inverse de Mbayang Sow et Korka Fall, pour diverses raisons.

Repartir au boulot avec deux rencontres cruciales pour entamer une année qui s’annonce bien chargée. Avant de s’engager pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024 au Maroc cet été (du 5 au 26 juillet), les joueuses de l’Equipe Nationale du Sénégal vont déjà se lancer dans les éliminatoires de la CAN 2026. Pour ce premier tour, elles vont en découdre dans une double confrontation avec le Tchad dont le match aller se jouera le 21 février à Abidjan puis le retour le 26 février au Stade Lat-Dior de Thiès.

Pour ce premier rassemblement de 2025, le sélectionneur Mame Moussa Cissé a décidé de faire confiance à un groupe réduit à 20 joueuses dont dix footballeuses évoluant dans le Championnat local et dix autres venant de l’étranger. Cette sélection qui sera chargée d’éliminer le Tchad afin d’aller défier la Côte d’Ivoire au second tour ne compte pas dans ses rangs la capitaine Korka Fall. La milieu de terrain de 34 ans (35 le 19 février) réalise pourtant une bonne saison avec le Stade Malherbe de Caen en D3.

Pascaline Bassène et Awa Diakhaté sont de la partie

Comme Korka Fall, Mbayang Sow ne sera pas non plus du rendez-vous pour défier les Tchadiennes. Blessée depuis plusieurs semaines, la défenseuse centrale de Chassieu-Décines vient à peine de reprendre la compétition mais le staff des Lionnes a jugé nécessaire de se passer de ses services afin de lui permettre de se remettre pleinement en forme. En revanche, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal peut se réjouir du retour de sa numéro 10 et une de ses meilleurs éléments en la personne de Ndeye Awa Diakhaté.

Absente lors des deux derniers rassemblements, la milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés il y a quelques mois, commence à enchaîner les rencontres et semble donc opérationnelle pour ces deux rendez-vous internationaux. À noter également la présence dans ce groupe de la jeune attaquante Pascaline Fofana Bassène. La joueuse du CD Argual (Espagne) n’avait plus été appelée depuis plusieurs rassemblements. Sokhna Pène et Aissatou Fall y sont aussi.

La liste des Lionnes pour le Tchad

Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (USPA)

Défenseuses : Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Adama Sané (Wydad / Maroc), Meta Camara (Trabzonspor / Turquie), Wolimata Ndiaye (Thonon Evian / France), Aissatou Fall (Kaolack FC), Mareme Babou (Strasbourg / France)

Milieux de terrain : Safietou Sagna (US Saint-Malo / France), Ndeye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille / France), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (Aigles de la Médina), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Sokhna Pène (AS Bambey), Adjaw Edmée Diagne (Aigles de la Médina)

Attaquantes : Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18 / France), Mama Diop (Olympique de Marseille/ France), Hapsatou Malado Diallo (Galatasaray / Turquie), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual / Espagne)

📋 Liste des lionnes convoquées par le sélectionneur national Mame Moussa Cissé pour la double confrontation contre le Tchad, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. 🗓️ 21.02.2025 à Abidjan (16h00)

🗓️ 26.02.2025 à Thies (17h00)

