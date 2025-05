À Chelsea, la vie en Premier League sans Nicolas Jackson démarre très mal. En déplacement vendredi à Brighton, qui venait de les éliminer de la FA Cup, les Blues ont pris une grosse claque (3-0) mettant en grand danger leur position sur le classement.

Pas la Saint-Valentin rêvée pour les amoureux de Nicolas Jackson. Blessé à l’ischio-jambier, l’attaquant sénégalais de 23 ans, auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison, doit manquer deux mois de compétition. Pour la première fois en PL depuis le début de cet exercice, il n’était donc pas présent sur la feuille de match de Chelsea pour le déplacement à Brighton, ce vendredi 14 février, en ouverture de la 25e journée de Premier League.

Les Blues ont coulé

Alors, il est évident, cette fois-ci, qu’il n’y aura aucun reproche à faire à l’ancien joueur du Casa Sports dans la déroute des Blues dans l’infernal Amex Stadium. Les hommes d’Enzo Maresca n’ont vraiment rien appris de leur élimination en FA Cup face au même adversaire la semaine dernière (défaite 2-1). Bien au contraire, ils ont pris une énorme claque devant Yankuba Minteh et une équipe de Brighton en grande réussite, victorieuse par 3 à 0.

Dans leur enceinte, les joueurs de Fabian Hurzeler n’ont laissé que des miettes à leurs invités du soir. Il faut dire que Bart Verbruggen a passé une soirée très tranquille, ne subissant aucun tir cadré de Cole Palmer et ses partenaires, alors que Kaoru Mitoma et Yankuba Minteh se sont montrés diaboliques. Le Japonais a ouvert le score à la 27e avant de laisser le soin au Gambien de s’offrir son premier doublé en Premier League (38e, 63e).

Et c’est pour mettre en danger la quatrième place de Chelsea. Celle-ci dépend du choc entre Manchester City (5e) et Newcastle United (6e), et de Bournemouth (7e) qui se rendra à Southampton. Deux matchs prévus ce samedi.

wiwsport.com