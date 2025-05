Champion d’Afrique en titre, le Sénégal poursuit sa préparation pour la CAN U17, qui se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Pour affiner les derniers réglages, les Lionceaux participeront à un tournoi amical à Casablanca du 17 au 23 février, où ils affronteront l’Égypte, le Maroc et la Zambie, a appris Wiwsport.

Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye, soucieux de mettre son groupe dans les meilleures conditions, a programmé ces rencontres de haut niveau afin d’évaluer l’état de forme de ses joueurs. Le Sénégal affrontera la Zambie le 18 février (17h00), le Maroc le 20 février (19h30) et la l’Egypte le 22 février (19h30). Ces matchs serviront de véritable test avant d’entrer en lice dans la CAN U17, où les Lionceaux évolueront dans le Groupe C aux côtés de la Gambie, de la Tunisie et de la Somalie.

Malgré quelques blessures et des ajustements dans l’effectif, le staff technique reste confiant. Dix joueurs ayant participé à la victoire au Tournoi de l’UFOA/A U17 en novembre 2024 font partie du groupe retenu pour cette CAN. Pape Ibrahima Faye et son équipe ont évalué 96 joueurs avant de finaliser leur liste. Ce tournoi amical permettra donc au Sénégal de peaufiner les derniers détails et de se préparer au mieux pour défendre son titre continental.

Programme des Lionceaux

18 février 2025 : Sénégal vs Zambie (17h00)

: Sénégal vs Zambie (17h00) 20 février 2025 : Sénégal vs Maroc (19h30)

: Sénégal vs Maroc (19h30) 22 février 2025 : Sénégal vs Egypte (19h30

