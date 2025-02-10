Alors que certains pensent que l’arrivée de Habib Bèye sur le banc du Stade Rennais est un fruit de son aura médiatique, le célèbre commentateur et journaliste français, Stéphane Guy a un avis très différent de cette thèse.

Invité à défendre sa position selon laquelle, Habib Bèye a été choisi par le board rennais selon des critères sportifs, Stéphane Guy a témoigné du mérite de son ex-collaborateur sénégalais sur les antennes de Canal+. « J’ai eu la chance de côtoyer Habib à cette époque-là où il était en formation d’entraîneur. Je commentais les matchs avec lui, c’était un grand plaisir. Et il a fait les choses dans l’ordre Habib Bèye », a-t-il rappelé.

Avant de répondre aux détracteurs du technicien qui pensent que Habib Bèye n’a pas l’expérience et le niveau pour coacher un club de Ligue 1 comme le Stade Rennais. « Habib a le déni de belle gueule médiatique et on l’attaque sur ce plan-là. Mais Habib Bèye a fait toute sa formation par A+B, il a passé toutes les étapes. Je l’ai vu travailler ! C’est un type qui est beau parleur, brillant, mais c’est un gros travailleur », a défendu le célèbre commentateur français sur le plateau de L’Equipe du Soir.

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