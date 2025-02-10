Nampalys Mendy, milieu de terrain sénégalais du Racing Club de Lens, pourrait bien quitter le club nordiste avant la fin de la saison. Après n’avoir joué que cinq matchs cette saison avec les Sang et Or, l’avenir de l’ancien de Leicester semble se dessiner ailleurs.

À 32 ans, Nampalys Mendy ne fait plus partie des plans de l’entraîneur lensois, et malgré la fin du mercato hivernal, plusieurs pistes s’ouvrent à lui. Le club de New York City, en Major League Soccer (MLS), serait très intéressé par le profil du milieu sénégalais. Mais ce n’est pas tout, puisque deux clubs des Émirats Arabes Unis, dont les noms restent encore secrets, seraient également prêts à lui offrir une nouvelle destination.

Après avoir manqué l’occasion de quitter Lens lors du mercato hivernal, malgré des intérêts du Stade Rennais ou de Saint-Étienne, ces propositions venant d’Amérique ou du Golfe pourraient offrir au champion d’Afrique avec le Sénégal une belle occasion de relancer sa carrière.

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