Habib Beye, ancien international sénégalais, a pris les rênes du Stade Rennais avec la ferme volonté de marquer l’histoire du club.

À 47 ans, l’entraîneur devient l’un des rares Africains à occuper ce poste dans un club du top 5 européen, et il fait déjà forte impression. Enchaînant deux victoires consécutives en Ligue 1, il devient le troisième entraîneur de l’histoire du club à remporter ses deux premiers matchs, rejoignant ainsi les légendaires Kalman Szekany (1932) et Julien Stéphan (2018).

Cet exploit n’est pas anodin, d’autant plus qu’il se place comme un véritable porte-étendard pour le football africain. « On a un continent qui regorge de talents et qui brille en permanence. Mon travail d’homme, c’est ce que m’a transmis mon père, et aujourd’hui, je suis un digne représentant de la France, du Sénégal, et de l’ensemble du continent« , a confié l’ancien entraîneur du Red Star.

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