Alors que son contrat avec la Mauritanie prend fin ce 12 février, El Hadj Abdoulaye Seck, analyste vidéo et titulaire d’une licence CAF B, est très convoité sur le continent africain. Le Sénégal fait partie des prétendants, mais l’offre qui lui est faite ne correspond pas pleinement à ses attentes. Une situation qu’il n’a pas manqué de signaler au Directeur Technique National (DTN). Une ultime discussion entre les deux parties devrait permettre d’arrondir les angles avec un objectif commun : le succès du football sénégalais.

Invité sur wiwsport le samedi 1er février, El Hadj Abdoulaye Seck a officiellement annoncé la fin de sa mission avec les Mourabitounes. Concernant son avenir, il a exprimé son désir de travailler avec la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), tout en restant ouvert à d’autres opportunités, que ce soit avec des sélections nationales ou des clubs.

« Je ne vais pas dire que je suis Sénégalais et que ce poste est à moi. Aujourd’hui, si un Belge ou un Français avec les mêmes compétences que moi est avec la Fédération belge, la Fédération française ou au PSG, c’est parce que son travail est reconnu à sa juste valeur. Au Sénégal, si je ne suis pas avec l’équipe nationale A, c’est qu’il y a un problème. Mon travail est davantage apprécié à l’étranger, notamment en France et en Belgique, si je me fie aux opportunités que je reçois via mon réseau LinkedIn. Si aujourd’hui, j’annonce sur ce réseau que j’ai quitté mon poste, je recevrai une dizaine de propositions, principalement venues de Belgique. Travailler pour le Sénégal serait un honneur, mais cela doit se faire dans les bonnes conditions. Ce n’est pas moi qui décide, et si les responsables prennent une autre direction, ne soyez pas surpris de me voir ailleurs. »

Malgré cette déclaration forte, la FSF n’est pas restée indifférente et lui a proposé un poste de chef du département de l’analyse au sein de la Direction Technique Nationale (DTN). Ce rôle inédit consisterait à structurer le domaine de l’analyse du jeu au Sénégal en formant des cadres spécialisés dans cette discipline. Toutefois, El Hadj Abdoulaye Seck aspire à un poste plus proche du terrain, notamment avec la sélection A. « La formation, je peux la faire, je veux la faire et j’ai envie de la faire, mais à condition que je sois aussi intégré au staff de l’équipe première. Si j’accepte une situation intermédiaire, ce ne sera que temporaire. Je ne veux pas être cantonné à la formation. »

Bien qu’il insiste sur le fait qu’il ne cherche pas à faire pression sur la FSF, il reste clair sur ses ambitions. « Mon objectif n’est pas de leur mettre la pression, mais d’accepter une proposition qui me permettra de progresser dans mon métier. Sans un rôle en équipe nationale A, ce n’est pas possible. J’ai déjà été contacté par une sélection nationale, ainsi que des clubs marocains et algériens… »

Si le poste d’analyste vidéo de l’équipe nationale A ne lui a pas été directement proposé, c’est parce qu’il est actuellement occupé. Farez Mouri, en poste depuis les deux derniers matchs des Lions, a intégré le staff suite au départ d’Alexandre Kerveillant en Arabie Saoudite, où il a rejoint Hervé Renard en novembre passé. Toutefois, Mouri n’aurait qu’un statut de pigiste, un point qui reste à clarifier puisque ce poste n’est pas encore officiellement budgétisé.

De son côté, la FSF envisage une réforme structurelle avec la création d’un département de l’analyse, qui permettrait d’affecter un spécialiste à chaque sélection nationale. Une initiative qui pourrait structurer durablement ce domaine au Sénégal, mais dont les contours restent encore à définir. Dans les prochains jours, El Hadj Abdoulaye Seck et la FSF devront trouver un terrain d’entente. L’enjeu ? Un choix stratégique qui pourrait bénéficier au football sénégalais dans son ensemble.

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