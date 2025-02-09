En clôture de la 5ᵉ journée du National 1 masculin ce dimanche, l’UGB a renoué avec le succès à domicile contre le promu RS Yoff (77-76) et l’AS Douanes a remporté le duel face au DUC (63-56) au stadium Marius Ndiaye.

Après une défaite face au DUC, l’Université Gaston Berger a rapidement retrouvé le chemin du succès en battant le promu RS Yoff. Les Nordistes avaient réussi à enchaîner trois succès consécutifs avant d’être stoppés par les vice-champions. Cette victoire sera bénéfique pour l’UGB, lui apportant confiance et le remettant également dans la course pour le Final 8. Avec un total de quatre victoires et une défaite, les étudiants occupent la seconde position dans le groupe B.

Au stade Marius Ndiaye, se tenait un affrontement de haut niveau entre deux prétendants à la couronne. Ainsi, l’AS Douanes continue sur sa bonne lancée en remportant une troisième victoire consécutive. Ce dimanche, les Gabelous ont triomphé de DUC, qui subit sa seconde défaite de la saison après celle contre GBA lors de la troisième journée. Les poulains de Mamadou Gueye Pabi se sont donc vengées du club estudiantin qui les avait sortis en demi-finale lors de la saison précédente. Avec un total de quatre succès et une défaite, Douanes se positionne en tête de la poule B.

Les résultats de la 5e journée du N1 Masculin

Poule A

Mermoz BC 81-69 ABAZ

Louga BC 60-38 US Rail

ASUC Sports 56-65 ASCC Bopp

ASCVD 45-51 Jeanne d’Arc

Poule B

ASFA 63-53 USCT Port

USPA 58-70 GBA

UGB 77-76 RS Yoff

DUC 56-63 AS Douanes

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