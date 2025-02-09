Ce weekend, l’Académie de Basket de Guédiawaye a encore effectué une bonne opération dans le championnat. En marge de la 5ème journée du National 1 Masculin, les Académiciens ont logiquement surpassé l’USPA (70-58) au stadium Marius Ndiaye.

Ainsi, GBA continue son parcours triomphant avec une troisième victoire consécutive en championnat. Devant les Parcellois, les protégés de Massaër Gningue ont été à la hauteur de leur statut en remportant la victoire. Un match qui était largement accessible pour l’équipe de la banlieue compte tenu des difficultés rencontrées par l’USPA en ce début de saison. Depuis sa défaite lors de la 2ème journée face à l’AS Douanes, GBA n’a plus subi de défaite.

Par ailleurs, pour l’USPA, la chute continue avec une cinquième défaite consécutive. La formation Parcelloise connaît l’un de ses débuts de saison les plus difficiles, ayant également été éliminée lors du tour préliminaire de la Coupe Saint-Michel en milieu de semaine. L’USPA devra sérieusement se battre lors des prochaines rencontres pour remonter à la surface.

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