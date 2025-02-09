La cinquième journée du championnat National 1 Féminin de basket se poursuivait ce week-end. Au stadium Marius Ndiaye, le Jaraaf a triomphé de l’UCAD SC (55-50), tandis qu’au nord, le Saint-Louis Basket Club a accueilli et surpassé Diamagueune (51-18) au stadium Joseph Gaye.

Actuellement, les Médinoises sont en pleine forme avec quatre victoires sur cinq matchs. Depuis sa défaite lors de la deuxième journée face à Bopp, le Jaraaf a enchaîné les bonnes performances, affichant ainsi un bilan identique à celui du Dakar Université Club, premier de la poule B, et de la JA (deuxième). L’UCAD SC subit une nouvelle chute une semaine après sa première victoire contre Diamagueune.

Au nord, le Saint-Louis Basket Club recevait la lanterne rouge à savoir Diamagueune BC. Les Saint-Louisiennes ont aisément triomphé en infligeant une défaite cuisante à l’équipe de Thiaroye, avec un écart dépassant les 30 points. Dans le classement, SLBC se classe en 5ᵉ position du groupe B, alors que Diamagueune est logiquement coincé à la 8ᵉ et ultime place avec une triste performance de zéro victoire après cinq matchs.

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