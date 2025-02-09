Les deux premiers du championnat ont perdu ce dimanche en Ligue 1 dans le cadre de la 14e journée. Ils sont ainsi toujours séparés de trois points.

Jaraaf et US Gorée ont perdu leur deuxième match de championnat cette saison. Le leader Gorée a été battu sur la plus petite des marques par Ajel Rufisque alors que le club de la médina a été défait Sonacos sur le même score.

En tête du classement, les choses n’ont donc pas changé. Le club insulaire est toujours leader avec 28 points à trois longueur devant devant Jaraaf qui compte tout de même un match en retard.

Dans l’autre match de ce dimanche, le champion en titre a aussi fait une mauvaise opération. Le club qui vient de nommer Beau Saliou Touré à la tête de l’équipe s’est incliné 1-0 face à l’USO. Il s’agit ainsi de la cinquième défaite du TFC qui est méconnaissable cette saison.

Résultats

US Ouakam 1-0 Teungueth FC

Sonacos 1-0 Jaraaf

AJEL 1-0 US Gorée

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