Chérif Ndiaye et l’Etoile Rouge de Belgrade se sont promenés contre Radnički Kragujevac (6-0), ce samedi en Superliga serbe. L’attaquant sénégalais est buteur et passeur dans ce succès.

Pour la 22e journée du Championnat serbe, l’Etoile Rouge de Belgrade accueillait, ce samedi 8 février, le Fudbalski Klub Radnički 1923. Un match du haut de tableau entre l’invincible leader et le quatrième du classement qui a largement tourné en faveur des partenaires de Chérif Ndiaye, vainqueurs sur le score sans appel de 6 à 0.

L’attaquant sénégalais, auteur du 2-0 sur penalty, en a donc profité pour marquer son 16e but de la saison toutes compétitions confondues, soit le 14e en Championnat. Il s’est également fendu en passeur décisif pour Rade Krunic sur le 4-0. L’Etoile Rouge reprend provisoirement 22 points d’avance sur son dauphin et rival du Partizan.

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