Le chroniqueur lamb Palla Diop s’est dit favorable à un troisième confrontation entre Modou Lô (Rock Énergie) et Balla Gaye 2 (École de lutte Balla Gaye).

Si beaucoup estiment qu’un troisième combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lô n’est pas d’actualité, ce n’est pas le cas de Palla Diop. Le doyen assure que les deux lutteurs ont envie de se frotter à nouveau pour un duel au sommet entre l’empereur et le roi des arènes.

“Modou Lô et Balla Gaye peuvent s’affronter à trois ou même quatre reprises. Yékini et Bombardier se sont affrontés deux fois, Baboye et Yékini trois fois et il y’a d’autres exemples. Donc aujourd’hui ils doivent s’affronter d’autant plus qu’ils sont au top et leur rivalité est toujours d’actualité. La vérité est que les amateurs veulent encore assister à ce combat et je ne serais pas surpris qu’on annonce un accord pour une nouveau duel entre les deux” a t’il expliqué sur Lutte TV.

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