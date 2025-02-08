Ce samedi, Flying Star a de nouveau marqué des points importants dans le championnat. Les Académiciennes ont triomphé de l’ASFO (59-36) lors de la cinquième journée du National 1 Féminin, qui s’est déroulée au stadium Marius Ndiaye.

Flying Star persiste à réaliser d’excellentes performances en ce début de saison, ayant remporté leur cinquième victoire consécutive. Les filles d’Ibrahima Ndiaye ont montré leur supériorité en infligeant la loi à des fonctionnaires qui, quant à elles, peinent avec cinq défaites consécutives. Grâce à cette victoire, Flying Star continue sur sa lancée triomphante et maintient son invincibilité. Anta Sarr a été la joueuse ayant marqué le plus lors du match, avec un total de 14 points.

Suite à cette énième défaite, l’ASFO s’enlise davantage et se trouve déjà dans une situation précaire, étant la seule équipe du groupe A qui n’a pas encore enregistré de victoire jusqu’à présent. L’ASFO, qui a un bilan décevant, se trouve en bas du classement du groupe A. Pour son prochain match (J6), elle se rendra à Ziguinchor pour y rencontrer le CEMT.

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