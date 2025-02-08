Ce samedi, Guédiawaye Basket Academy a encore réussi un bel exploit dans le championnat. Les Académiciennes ont réussi à triompher sur Mbour Basket Club (54-43) lors de la cinquième journée du National 1 Féminin, qui s’est déroulée au stadium Marius Ndiaye.

Suite à trois pertes consécutives contre Flying Star, DBALOC et l’ASC Ville de Dakar lors des trois premières rencontres, GBA a su rebondir avec une seconde victoire consécutive face aux Mbouroises après avoir triomphé de l’ASFO la journée précédente (J4). Un triomphe qui apporte du réconfort aux filles dirigées par Malick Bachir Diop, maintenant positionnées en 5ᵉ place au sein du groupe A. Adama Seck a été la principale artisan de son équipe en marquant 16 points.

Toutefois, l’équipe Mbouroise continue de vivre une spirale descendante avec une troisième défaite consécutive. Cette défaite a durement touché les Mbouroises qui sont toujours en quête d’une nouvelle victoire depuis leur première triomphe de la saison contre Pikine lors de la deuxième journée, le 18 janvier dernier. Avec un bilan de quatre revers et une victoire, Mbour BC se positionne en sixième place dans le classement.

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