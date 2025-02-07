La cinquième journée du championnat National 1 Féminin de basket a débuté ce vendredi 7 février. Le DUC a triomphé sur la Jeanne d’Arc de Dakar (69-55) au stadium Marius Ndiaye.

Pour la cinquième journée du N1 Féminin, le Dakar Université Club a cette fois-ci réussi une bonne opération. Une semaine après leur première défaite de la saison contre Bopp, les Duchesses ont retrouvé le goût de la victoire. Les étudiantes ont bien répondu face à un adversaire qui était sur une excellente lancée avec quatre victoires consécutives.

Cependant, la vieille dame n’est plus invincible après cette première défaite de la saison, mettant ainsi fin à sa superbe série. La Jeanne d’Arc, l’unique équipe invaincue de la poule B, n’a pas réussi à maintenir son statut de non-perdante et sa position dominante. À présent, c’est le DUC qui occupe le premier rang tandis que la JA se classe au deuxième rang. Avec 24 points marqués, Assetou Sissoko de nationalité malienne a été la joueuse qui a le plus contribué au score lors de ce match.

Wiwsport.com