Tout comme chez les filles, la 5ᵉ journée du championnat National 1 Masculin de basket se déroulait ce vendredi. Au stade Marius Ndiaye, l’ASFA a battu l’USCT Port avec un score de 63-53.

L’ASFA a triomphé lors du match opposant les deux équipes moins bien classées, en dominant l’USCT Port. Suite à leur défaite face au GBA, les soldats cherchaient à décrocher une seconde victoire de la saison pour renouer avec la confiance, objectif atteint. Face à un rival direct, les partenaires de Médoune Diallo ont accompli un coup magistral en remportant la victoire, enregistrant ainsi leur deuxième triomphe de la saison après cinq matches.

Par ailleurs, les Portuaires ne vont probablement pas réussir à décrocher une autre victoire consécutive après leur accès aux quarts de finale de la Coupe Saint-Michel le mercredi dernier. Le Port traverse une phase difficile en championnat avec ce nouvel échec, sa quatrième défaite de la saison. Si l’USCT Port aspire à figurer parmi les quatre premiers qui sont synonymes d’accès au Final 8, il doit présenter une toute autre image lors de ses deux prochaines rencontres avant la fin des phases aller.

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