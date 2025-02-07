Un nouveau point de chute pour Bouly Junior Sambou ! L’attaquant sénégalais de 26 ans vient de s’engager avec le club turc, Sanliurfaspor, en deuxième division turque.

Le mercato d’hiver pas dit son dernier mot pour les joueurs sénégalais qui évoluent sur le sol européen. En prêt dans le championnat iranien depuis l’été dernier par Konyaspor, Bouly Junior Sambou est revenu en Turquie. L’attaquant sénégalais rejoint la deuxième division en signant à Sanliurfaspor.

Un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’ancien de Teungueth FC et du Jaraaf qui n’a pas encore réussi à briller dans le football turc (12 matchs) depuis son arrivée, il y a un an.

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