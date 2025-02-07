Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye et Habib Diarra se sont signalés durant le mois de janvier 2025. Ils sont nos trois nominés pour le titre de Meilleur Joueur Sénégalais du Mois.

Qui deviendra le quatrième vainqueur du titre du Footballeur Sénégalais du Mois de Wiwsport cette saison ? Ce vendredi 7 février, nous vous dévoilons effectivement l’identité des trois joueurs nommés pour succéder à Pathé Mboup (Pau FC, novembre), après Nicolas Jackson (Chelsea, octobre) puis Boulaye Dia (Lazio Rome, septembre). Pour le mois de janvier, les fans d’Everton auront du pain sur la planche.

Habib Diarra défie Gana Gueye et Iliman Ndiaye

Auteur de deux passes décisives et tout simplement fabuleux dans l’entrejeu des Toffees, Idrissa Gueye fait partie des nominés pour gagner une distinction qui serait à la hauteur de ses performances. Pour cela, il devra être préféré à son coéquipier Iliman Ndiaye qui a marqué 4 buts en janvier, dont trois en Premier League. Mais ce n’est pas gagné d’avance pour aucun des deux joueurs d’Everton, loin de là.

En effet, Gana Gueye et Iliman Ndiaye devront faire face à la concurrence d’Habib Diarra. Capitaine du Racing Club Strasbourg Alsace, le milieu de terrain de 21 ans tient parfaitement son rôle depuis le début de saison et a été un élément clé dans les bonnes performances de l’équipe alsacienne, invaincue en Ligue 1 en janvier (3 victoires, 1 nul). Diarra a délivré deux passes décisives et marqué un but durant le mois.

Votez pour le titre de Meilleur Joueur Sénégalais du Mois de Janvier

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