L’ASC Ville de Dakar est en train de se préparer pour disputer la Coupe d’Afrique des Clubs Féminins de basket du 6 au 15 décembre 2024. Seules 15 joueuses avaient participé à l’entraînement de ce vendredi, avec leurs supporters au stadium Marius Ndiaye.

Le technicien des municipales, en l’occurrence Moustapha Gaye, a fait le point sur les préparations et les matchs amicaux dans une interview accordée à Wiwsport : « Comme vous l’avez vu, il y a des joueuses qui sont venues au dernier moment, on était en avance et maintenant, il faut les remettre à niveau, mais ça va, on a joué des matchs amicaux, cinq au total contre des garçons, on s’améliore beaucoup. On essaie d’avoir beaucoup de rigueur, d’être prêt aussi physiquement à l’application des systèmes, à l’évaluation pour vraiment le rythme, à dire vrai, ce sont des guérrières. »

La Ville de Dakar a été très active sur le mercato avec des internationales sénégalaises : « Tout d’abord, je les remercie d’avoir choisi la Ville de Dakar, car elles pouvaient aller dans d’autres pays comme les autres l’ont fait, mais elles ont choisi notre équipe, donc je les remercie bien. Dire aussi que le championnat sera très relevé, donc je profite aussi pour m’adresser aux joueuses locales : elles ont un bon niveau, donc je compte beaucoup sur elles aussi », souligne-t-il.

Coach Tapha Gaye s’est prononcé sur son futur successeur, à savoir Malick Goudiaby : « Pape Malick, c’est moi qui l’ai choisi, c’est un jeune que j’apprécie, il a fait ses preuves au DUC. Comme j’avais décidé de faire une année et après donner l’équipe, je l’ai choisi. Je serai à ses côtés pour le soutenir pour que l’équipe obtienne des victoires. »

Dans une compétition aussi relevée, il a décliné les objectifs de son équipe : « On essaiera de gagner, on veut aller au bout parce que jouer à domicile demande d’avoir les meilleurs résultats possibles, mais nous savons qu’on aura des matchs difficiles, on va les matchs pour les gagner », a-t-il conclu.

Wiwsport.com