Les Jeux africains militaires 2024 qui se déroulaient à Abuja au Nigéria ont été clôturés le samedi 30 novembre après une compétition intense. Le Sénégal a terminé à la onziéme place au classement général.

Après près de deux semaines d’épreuves dans diverses disciplines, les sportifs sénégalais ont su faire preuve d’une détermination inébranlable tout au long de cette campagne très acharnée. Le Sénégal a obtenu 15 médailles, dont 11 bronzes, 3 argents et 1 or, pour une onzième place lors de cette édition 2024.

Ce classement est dominé par le Nigéria (pays hôte) avec 234 médailles, 114 or, 65 argents et 55 bronzes, suivi de l’Algérie avec 96 médailles, dont 53 or, 22 argents et 21 bronzes et du Kenya avec 5 médailles, 21 or, 17 argents et 12 bronzes. Le Sénégal se situe à une distance considérable de ces pays, mais grâce à ses résultats, il est possible d’avoir de l’espoir pour les prochaines échéances de faire mieux que cette année.

Wiwsport.com