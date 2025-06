Fatou Pouye, l’internationale sénégalaise, fait partie des nouvelles recrues de l’ASC Ville de Dakar en vue de la Coupe d’Afrique des Clubs Féminins de basket (6 au 15 décembre 2024) qui se déroulera au stade Marius Ndiaye. Elle sera sans doute l’une des joueuses les plus attendues pour aider son équipe à atteindre son objectif.

Dans une interview accordée à Wiwsport, Fatou Pouye affiche la confiance en estimant qu’elles sont motivées pour cette compétition très attendue : « Nous avons commencé les préparations depuis un mois, on a fait la majeure partie du travail, juste on attendait les étrangères pour passer aux phases finales, depuis lors on y travaille. Nous avons un état d’esprit positif, car tout le monde se donne à fond et nous sommes motivées. »

Avant de poursuivre sur les autres recrues de l’équipe concernant leur intégration : « Pour moi, l’intégration n’a pas été difficile parce que c’est le basket. En plus, le Sénégal est un pays de « téranga » : une fois que tu arrives, ça sera facile de s’intégrer, donc l’intégration pour moi a été facile, car on est habitué à jouer ici et la majeure partie de l’équipe on se connait. »

Comme son entraineur et sa coéquipière Khady Faye, Fatou Pouye a décliné l’objectif de son équipe : « Notre objectif principal est de tout faire pour garder la coupe ici, donc on ne veut pas que les autres équipes viennent ici pour remporter le trophée.» Notre objectif est de faire tout pour représenter dignement la Ville de Dakar, surtout représenter le Sénégal, parce qu’on peut dire que le Sénégal est la Ville de Dakar », a conclu l’ex-joueuse de Joventut Badalona.

