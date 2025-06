Urunani s’est imposé une fois de plus dans la Road To BAL de l’Elite 16. En marge de la dernière journée des phases de groupe, Jean-Jacques Boissy et ses coéquipiers ont battu les Ougandais de City Oilers (78-75) ce dimanche 1er décembre.

Après Matero Magic et Fox Basketball, c’est au tour de City Oilers de s’incliner face aux champions burundais lors de ces qualifications de la BAL 2025 qui ont lieu au Kenya. Urunani a une fois de plus confirmé son statut en remportant ce nouveau succès, soulignant ainsi une fois de plus la bonne dynamique des protégés de Mamadou Gueye Pabi.

Pour sa troisième victoire en autant de matchs, Urunani a encore pu compter sur le talent de son meneur sénégalais, Jean-Jacques Boissy, comme lors de son premier match. Il a marqué 21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, d’une qualité exceptionnelle. Dans le même temps, Urunani BBC confirme son billet pour les demi-finales.

