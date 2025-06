Dans l’optique de leur combat du 1er janvier 2025, Boy Niang 2 (De Gaulle) et Reug Reug (Thiaroye) ont tenu leur premier face à face ce dimanche en Côte d’Ivoire.

C’était un face à face délocalisé à Abidjan pour faire la promotion du combat entre Reug Reug et Boy Niang prévu dans moins d’un mois maintenant. Indisponible depuis plusieurs mois à cause de la préparation de son combat contre Malykhin en MMA, Reug Reug a remis le curseur dans l’arène et se dit d’ors et déjà prêt à imposer sa domination à Boy Niang.

« Je suis prêt depuis très longtemps pour disputer ce combat. Un lutteur doit toujours être prêt. Ce sera un très bon combat. Il se trompe lourdement s’il pense qu’il est meilleur que moi, je suis un lutteur complet et le jour j il verra. Tout ce que je lui demande c’est de ne pas faire renvoyer le combat en déclarant une blessure ».

