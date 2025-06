Malgré l’expulsion de Kalidou Koulibaly en première période, Al-Hilal s’est imposé samedi sur la pelouse d’Al-Shabab (1-2). Les hommes de Jorge Jesus se reprennent en Saudi Pro League mais restent deuxièmes du classement, à deux points du leader Al-Ittihad.

Al-Hilal a encore tremblé mais, cette fois-ci, Al-Hilal a fini par vaincre. Surpris et défaits par Al-Khaleej la semaine dernière (3-2) puis tenus en échec par Al-Sadd mardi en Ligue des Champions (1-1), les joueurs de Jorge Jesus ont souffert mais ont fini par prendre le meilleur sur Al-Shabab, ce dimanche 30 novembre (1-2), dans le cadre de la 30e journée de Saudi Pro League.

Alors qu’Abdelrrazak Hamdallah (6e) et Milinkovic-Savic (14e) avaient marqué en première période, Kalidou Koulibaly, lui, s’est fait expulser à la 44e pour avoir stopper Hamdallah qui filait au but. Un deuxième carton rouge en 62 matchs avec Al-Hilal finalement sans conséquence pour le défenseur sénégalais et les siens, qui l’emportent sur un doublé de Milinkovic-Savic.

wiwsport.com