Les Aigles de la Médina ont créé la surprise en annonçant, ce jeudi matin, le départ de Cheikh Omar Tidiane Diouf. Le technicien, qui a remporté le doublé national et qualifié l’équipe à sa première Ligue des Champions, a claqué la porte juste après cette fameuse participation à la C1 féminine.

« Je suis trop content. On a souffert pour avoir ce doublé. On a beaucoup travaillé. On a réussi à atteindre nos objectifs, particulièrement moi parce que mon objectif était de remporter cette Coupe du Sénégal. » « C’est un sentiment de satisfaction d’être présent dans ce tirage au sort de la Ligue des Champions. C’est un travail acharné. » Sans aucun doute, ces deux récentes déclarations de l’entraîneur suffisent à résumer parfaitement l’aventure de Cheikh Omar Tidiane Diouf à la tête des Aigles de la Médina.

Car la nouvelle a fait l’effet d’une grosse surprise pour les supporters du club. Quelques petits jours seulement avant le début de la la nouvelle saison en Championnat, avec notamment un déplacement sur le terrain du Casa Sports, « Pepito » a décidé de quitter son poste d’entraîneur chez les doubles championnes du Sénégal en titre. Une décision qui a été annoncée ce jeudi matin par le club présidé par Cheikh Ba à travers un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Si Baba Sall, alors jusque-là adjoint, assurera l’intérim, une question demeure : pourquoi Cheikh Omar Diouf a décidé de quitter le banc des Aigles ?

De l’incompréhension et des désaccords avec la direction

Comme évoqué par le club médinois, justifiant cette décision « pour convenances personnelles » de l’entraîneur, ce choix de Cheikh Tidiane Diouf de rendre le tablier a, selon nos informations, été aussi motivé pour des affaires familiales, l’entraîneur souhaitant accorder beaucoup plus de temps à sa famille qu’il ne l’a pas vraiment fait sur ses dernières années. Mais ce n’est pas tout. Loin de là. Si le technicien a décidé de se séparer des Aigles de la Médina et de mettre fin à ce fabuleux parcours, c’est aussi parce que la Ligue des Champions a, semble-t-il, fait du mal au club médinois qu’on ne l’imaginait.

Battues à trois reprises lors de leurs trois matchs de poules et donc éliminées dès le premier tour, les joueuses des Aigles de la Médina ont également constaté quelques errements avec la gestion des dirigeants. L’intronisation de Mbayang Thiam sur le banc pour mener l’équipe au Maroc n’y est pas pour rien. Si Cheikh Omar Diouf entretient toujours de bonnes relations amicales et professionnelles avec Thiam, l’entraîneur n’aurait pas bien apprécié l’absence de son nom sur la feuille de match contre le FAR de Rabat. Une omission que la direction a justifié au coach, invoquant une « erreur administrative ».

C’est donc après la fin de la Ligue des Champions et le retour au Sénégal que « Pepito » a véritablement commencé à réfléchir à son avenir chez les Aigles de la Médina, et son absence aux deux premières séances d’entraînement post-Ligue des Champions en a rajouté une couche. Le ton serait alors monté lors d’une réunion qui s’est tenue dimanche dernier avec la direction et c’est ainsi que Cheikh Omar Tidiane Diouf, senti bien seul et déçu par la gestion de ses dirigeants, a verbalement rendu sa démission. Une fin mouvementée et assez étonnante qui devrait le mener vers un club de… football masculin.

wiwsport.com