En déplacement en Tanzanie pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF, Al Hilal s’est imposé face aux Young Africans sur le score de 2-0.

L’international sénégalais Ousmane Diouf, titularisé et auteur d’une performance remarquable, a joué l’intégralité de la rencontre. Solide en défense, il a contribué de manière déterminante au clean sheet de son équipe, assurant une base défensive solide pour ce succès à Dar es Salaam. Les deux buts d’Al Hilal ont été inscrits en seconde période.

De son côté, Aimé Tendeng, également pensionnaire d’Al Hilal et ancien joueur du Jaraaf, figurait sur la feuille de match mais n’a pas été utilisé par l’entraîneur. Il devra attendre une prochaine opportunité pour faire ses débuts dans cette compétition africaine. Cette victoire permet au club soudanais de prendre provisoirement la première place de son groupe A, profitant notamment du match nul et vierge entre le TP Mazembe et le MC Alger. Al Hilal accueillera le 6 décembre prochain le club congolais pour le compte de la deuxième journée.

wiwsport.com