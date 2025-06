Au lendemain de la défaite de Siteu par avertissement devant Modou Lô, son manager s’est dit fier de son poulain qui a donné du fil à retorde au roi des arènes.

C’est un homme fier comme jamais après le combat royal de ce dimanche entre le Tarkinda et Kharagne Lô. Si ce dernier conserve sa couronne, pour Max Mbargane Siteu a fait taire les sceptiques en signant une grosse prestation même si elle soldée par une défaite par avertissement.

« Modou Lô est un lutteur très intelligent et tactique. Il nous fallait donc mettre en place une stratégie pour l’affronter et ainsi éviter le piège qu’il avait tendu à ses précédents adversaires. Siteu a appliqué les consignes à la lettre. On avait demandé à Siteu de replier et de donner un coup du droit à chaque fois que Modou Lô déclenchait. Modou Lô est plus court que Siteu donc si vous ne vous repliez pas il peut vous toucher tout en évitant les coups avec des feintes de corps. Siteu n’a nullement fui sinon il n’aurait pas acheminé son adversaire deux fois chez Ardo » assure t’il sur Gaston Productions.

Sur la polémique de la chute. Max Mbargane signe et persiste. Pour lui l’arbitre devait accordé la victoire à Siteu caf Modou Lô est tombé avec l’épaule au sol.

« Modou Lô avait l’épaule au sol, ce qui est une chute claire. J’ai entendu Tapha Gueye dire que la chute s’est produite alors que Siteu était en dehors de l’enceinte mais ce n’est pas ce que dit le règlement. Si l’action débute dans l’enceinte et se termine derrière les sacs, on doit valider la chute. C’est d’ailleurs comme ça que Siteu a battu Zarco » clame t’il.

