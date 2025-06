Nicolas Jackson, l’attaquant sénégalais de Chelsea, s’est exprimé après sa performance remarquable contre Leicester en championnat. Auteur d’un but et impliqué dans celui d’Enzo Fernandez, il a contribué à une victoire importante qui place les Blues à la troisième place dans la course au titre. Au micro de Chelsea TV, l’auteur de sept buts cette saison a partagé son optimisme pour l’avenir de son équipe.

« C’était une bonne performance, nous sommes simplement heureux d’avoir obtenu les trois points », a-t-il déclaré avec un sourire confiant. L’ancien joueur de Villarreal a insisté sur le fait que la saison ne faisait que commencer et que l’équipe avait encore beaucoup à offrir : « Ce n’est que le début, la saison vient à peine de commencer. L’objectif est de gagner tous les matchs, d’essayer de se battre pour l’équipe, de marquer et de prendre trois points à chaque match. »

Nicolas Jackson a également pris le temps de revenir sur son but : « Pour mon but, j’ai vu que le défenseur avait anticipé mon mouvement, donc j’ai dû être rapide. Je sais que le gardien est bon, c’est pourquoi j’ai essayé de conclure le plus tôt possible », a-t-il expliqué.

Au-delà des performances individuelles, le buteur sénégalais a tenu à souligner son bonheur de jouer pour les Blues de Chelsea, un club où il se sent pleinement épanoui : « Je suis heureux ici, je suis heureux avec mes amis et mes coéquipiers. J’essaie d’aider l’équipe à chaque match », a-t-il confié avant de conclure : « C’est une chance de continuer à montrer ce que nous valons. »

wiwsport.com