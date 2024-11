À la suite du taekwondo et du parcours des obstacles, c’est au tour des athlètes sénégalais qui sont engagés à la lutte aux Jeux africains militaires de se faire remarquer avec trois médailles.

Les lutteurs sénégalais ont atteint les trois premières places dans leurs catégories respectives. Ils ont remporté une médaille d’argent chez les 79 kg et deux de bronze en 70 kg et 74 kg. Ces résultats démontrent leur talent et leur dévouement.

Deux autres pays ont fait preuve de leur talent lors de l’épreuve de la lutte, le Nigéria qui a remporté la médaille d’or chez les 70 kg et 74 kg et l’Algérie chez les 79 kg.

Wiwsport.com