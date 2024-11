À deux semaines du démarrage de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions féminins de basket, l’ASC Ville de Dakar est à sa dernière ligne droite pour aller à la conquête de l’Afrique. Cet évènement débutera le 6 décembre pour prendre fin le 15 décembre 2024.

En regroupement depuis lundi dernier, le président des municipales Yatma Diaw a fait le point de son équipe sur la préparation et l’effectif au micro de nos confrères de l’ASC Ville de Dakar : « On est dans la dernière ligne droite concernant la préparation de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions qu’on doit organiser à Dakar au stadium Marius Ndiaye du 6 au 15 décembre. On est dans la réfection du stade et normalement, les travaux doivent être achevés le lundi. Concernant l’effectif, il ne manque que trois joueuses et les deux viendront le weekend, inshaAllah. Depuis lundi passé, on est en regroupement et on s’entraine bien. »

Il lance aussi un appel au peuple sénégalais de venir soutenir la Ville de Dakar : « Je lance un appel à tous les Dakarois et les Sénégalais de façon générale pour venir soutenir l’ASC Ville de Dakar qui doit organiser la compétition qui depuis 1999 n’a pas été organisée au Sénégal, donc c’est un challenge que nous avons. Je prie pour que tout le monde vienne pour donner le cachet populaire de cet événement pour que le trophée reste au Sénégal. Donc le monde du sport et tout le monde qu’ils viennent nous soutenir pour qu’on puisse avoir une réussite dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions », a-t-il souligné.

