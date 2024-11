Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se sont achevées le 19 novembre 2024, marquant la fin d’une campagne qui a vu s’affronter les meilleures nations africaines. Découvrez le classement des meilleurs buteurs, où les stars africaines se sont particulièrement illustrées.

En tête, Brahim Diaz du Maroc a dominé avec 7 buts, confirmant son rôle de leader offensif des Lions de l’Atlas. Le milieu offensif du Real Madrid a brillé à chacune de ses apparitions, notamment grâce à un triplé contre le Lesotho et un doublé face au Gabon. Derrière lui, Serhou Guirassy, attaquant du Borussia Dortmund, s’est illustré avec 6 réalisations, incluant un triplé et un doublé décisifs contre l’Éthiopie. Malheureusement, malgré ses performances, sa sélection n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale, une déception pour ce candidat sérieux au Ballon d’Or africain. Avec 4 buts chacun, Amine Gouiri (Algérie), Trezeguet (Égypte) et Kennedy Musonda (Zambie) se partagent la troisième place. Gouiri a joué un rôle clé dans la qualification rapide des Fennecs, tandis que Trezeguet et Musonda ont également été cruciaux pour leurs équipes respectives.

Un groupe élargi de joueurs a inscrit 3 buts, témoignant d’une compétition très disputée. Parmi eux figurent Sadio Mané et Habib Diarra pour le Sénégal, Vincent Aboubakar pour le Cameroun, et Rayan Mendes pour le Cap-Vert. D’autres noms notables incluent Oumar Diakité et Jean-Philippe Krasso pour la Côte d’Ivoire, ainsi que Youssef En-Nesyri et Soufiane Rahimi pour le Maroc. À noter également les performances de Nene Dorgeles (Mali), Stanley Ratifo (Mozambique), Teboho Mokoena (Afrique du Sud) et Innocent Nshuti (Rwanda), qui ont chacun marqué 3 buts durant ces éliminatoires.

Brahim Diaz (Maroc), 7 buts Serhou Guirassy (Guinée), 6 buts Amine Gouiri (Algérie), 4 buts Trezeguet (Égypte), 4 buts Kennedy Musonda (Zambie), 4 buts Teboho Mokoena (Afrique du Sud), 3 buts Vincent Aboubakar (Cameroun), 3 buts Rayan Mendes (Cap-Vert), 3 buts Oumar Diakité (Côte d’Ivoire), 3 buts Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), 3 buts Nene Dorgeles (Mali), 3 buts Youssef En-Nesyri (Maroc), 3 buts Soufiane Rahimi (Maroc), 3 buts Stanley Ratifo (Mozambique), 3 buts Habib Diarra (Sénégal), 3 buts Sadio Mané (Sénégal), 3 buts Innocent Nshuti (Rwanda), 3 buts

wiwsport.com