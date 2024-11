Quasiment un an après leur qualification, les Lionnes vont enfin connaître leurs adversaires en phase de poules de la CAN Féminine 2024 à l’issue du tirage au sort prévu ce vendredi soir à Salé, au Maroc.

Après l’Ouganda, le Burkina Faso et le Maroc en 2022, qui seront les trois adversaires de l’Equipe Nationale féminine du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc l’été prochain (du 5 au 26 juillet 2025) ? L’attente fut vraiment (trop) longue, d’autant plus que les douze nations qualifiées pour la compétition ont toutes étaient connues depuis décembre 2023, soit quasiment un an.

Mais cette treizième édition de la CAN Féminine deviendra enfin un peux concrète pour les Lionnes avec le tirage au sort de la phase de groupes qui se déroulera ce vendredi soir (19h00 GMT) au Centre Technique Mohammed VI de Salé (Maroc). Les quatre chapeaux de trois nations seront constitués sur la base du dernier classement FIFA au niveau de la zone de l’Afrique, a annoncé la CAF ce jeudi 21 novembre.

Le Sénégal doit s’attendre à du lourd

Onzième sur ce « ranking » FIFA, le Sénégal est donc logée dans le pot 3, de même que le Mali et l’Algérie. Le Maroc (pays hôte), le Nigéria et l’Afrique du Sud sont dans le chapeau 1. La Zambie, le Ghana et la Tunisie sont, eux, en deuxième position, alors que RD Congo, la Tanzanie et le Botswana occupent le pot 4. Les Lionnes risquent donc d’hériter aux mois deux gros morceaux en phase de groupes.

Par ailleurs, en marge de cette Coupe d’Afrique des Nations, les filles de Mame Moussa Cissé se retrouveront à la fin du mois de novembre pour de nouveaux rendez-vous amicaux. Selon nos informations, elles devraient se coltiner au Ghana, à Accra, lors de la prochaine trêve internationale. Une occasion de retrouver de plus belles sensations après la grosse claque reçue face au Maroc en octobre dernier.

