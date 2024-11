Le Sénégal va abriter la fenêtre 2 des qualifications pour l’AfroBasket 2025. Huit sélections africains dont celle des Lions de la Téranga seront en lice à Dakar Arena ce week-end. Pour ces trois jours de basket non-stop, de 12h à 23h, le président de la fédération sénégalaise de basket Babacar Ndiaye a lancé un message au premier ministre Ousmane Sonko.

La Fédération Sénégalaise de Basket a fait le point des préparatifs du tournoi qui aura lieu du 22 au 24 novembre. En effet, durant ce week-end, 12 matchs se joueront à Dakar Arena, soit 4 matchs par jour. Dans le groupe A, logent le Soudan du Sud, le Mali, le Maroc et la RD Congo. Et dans la poule C, le Sénégal, Rwanda, Cameroun et Gabon.

« C’est un honneur pour notre pays d’être choisi comme hôte de ce tournoi. Ce week-end, Dakar sera véritablement la capitale du basket africain. Sept équipes sont actuellement présentes, il ne manque plus que le Cameroun qui ne va pas tarder. Les arbitres et les membres de la FIBA sont aussi là. La réunion technique aura lieu ce jeudi à 18h et vendredi on donnera le coup d’envoi des matchs » a déclaré Babacar Ndiaye , ce mercredi matin.

Alors que les délégations sont déjà arrivées, la Fédération Sénégalaise de Basketball est toujours dans l’attente d’un appui financier du ministère des sports. Le président de l’instance reste optimiste et explique la situation. « J’ai déposé un budget de 178 millions au ministère des sports. Le comité d’organisation a l’obligation d’héberger, de nourrir et de transporter les équipes. Il faut savoir que les équipes paient 90 dollars par jour pour participer soit 47 millions de nos francs au total. Ce n’est vraiment pas une somme suffisante, mais il faut compenser. En plus des autres frais de On ne peut pas gérer la billetterie à l’avance. Nous travaillons à ce que la FSBB prenne en charge les 100 millions et que l’État nous aide pour le reste. Il ne sera pas question forcément de nous remettre l’argent mais plutôt de prendre en charge certaines dépenses hotellières ou autre ».

Pays hôte de l’évènement, le Sénégal compte relever le défi de la participation en remportant les trois matchs mais aussi celui de la mobilisation. La vente en ligne des tickets a déjà démarré, s’y ajoute, un partenariat avec une société de transport pour faciliter le déplacement des supporters. Concernant d’ailleurs, la partie mobilisation, la fédération a mis en place plusieurs stratégies de communication dont des prestations d’artistes pour attirer les férus de la balle orange.

Toutefois, en conférence de presse, ce mercredi, le président de la fédération de basket Babacar Ndiaye a fait part d’une stratégie spéciale. Celle d’inviter le premier ministre Ousmane Sonko à assister à l’un ou tous les matchs du Sénégal. « On invite le public à venir nombreux. J’ai eu une nouvelle idée et je pense que si le premier ministre vient présider le premier match ou tous les matchs si possible, cela va donner un cachet populaire à l’évènement. Nous aurons du monde et de l’argent » a déclaré Me Ndiaye. Ainsi, selon lui, le stade sera à guichets fermés avec la présence d’Ousmane Sonko.

